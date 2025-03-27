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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi komite başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 08:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'de kritik temaslar
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanlığından yapılan açıklamaya göre Kılıç, resmi temaslar için bulunduğu ABD'de Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellog ile görüştü.

Kılıç, ziyaret marjında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford ve Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast'ın yanı sıra bazı kongre üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD'de mukim çeşitli düşünce kuruluşlarının daveti üzerine yuvarlak masa toplantılarına da katılan Kılıç, görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki ihtilaf ve çatışmalara yönelik Türkiye'nin çözüm önerilerine ve bölgesel istikrarın tesisi noktasında Amerikalı ve Avrupalı müttefiklerle birlikte atılabilecek adımlara dikkati çekti.

  • Akif Çağatay Kılıç
  • senato

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