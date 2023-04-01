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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum noktayı koydu: YSK'nın kararları aleyhine AYM'ye başvurulamaz

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar YSK tarafından onaylandı ve karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, YSK kararının AYM'ye taşınması konusu muhalefet tarafından gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “YSK'nın karaları aleyhine AYM'ye başvurulamaz.' ifadelerini kullandı.

1 Nisan 2023 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum noktayı koydu: YSK'nın kararları aleyhine AYM'ye başvurulamaz
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandı ve karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genal Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 14 Mayıs'ta sandıkta yarışacak.

Ancak, YSK kararının Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınması konusu muhalefet ve bazı odaklarca gündeme getirildi.

"YSK KARARI ALEYHİNE AYM'YE BAŞVURULAMAZ"

Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürütülen tartışmaya dair katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Zaten benim yerime Anayasa konuşmuş. Anayasa'da hüküm çok net bir şekilde yer almakta ve 'YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz' ifadeleri yer almakta. Bizim hukuk sistemimizde seçim süreçlerinde son sözü YSK söyler. Bu kararlar da kesin kararladır. Kesinleşmiş aday listesi de yayımlandı. YSK bir kısa karar verdi. Bunda da bütün itirazları da reddettiğini de ifade etti. Zannediyorum önümüzdeki hafta başında da ayrıntılı gerekçeli kararı da açıklar YSK. Bu itirazların neye işaret ettiğini görmüş oluruz. İtiraz etmek isteyenlerin itirazını da AYM, muhtemelen Anayasa'nın 79. Maddesinin 2. Fıkrasına göre bu başvuruyu kabul edilmez bulacaktır." dedi.

ANAYASA'NIN 79. MADDESİ NE DİYOR?

MADDE 79: "Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."

"YSK BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞANLARA HUKUK TOKATI ATTI"

Bu hususa ilişkin gün içinde sosyal medyadan da açıklama yapan Uçum, "YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddederek Anayasaya uygun bir karar vermiştir. Verilen bu karar kesindir. YSK bu kararıyla yıllardır hukuksuzluk peşinde koşanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü hile siyasetiyle kesmeye çalışanlara güçlü bir hukuk tokatı atmıştır. Anayasa'nın 79. maddesinin 2.fıkrasının son cümlesine göre "Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." demişti.

"YA ANAYASAYI BİLMİYORLAR YA DA..."

Mehmet Uçum, "Bu karar aleyhine Anayasa Mahkemesine gideceklerini söyleyenler ya Anayasayı bilmiyorlar ya da hukuku ihlale devam edeceğiz diyorlar. Elbette bu hukuksuz teşebbüslere hukukun gerektirdiği cevap her mecrada verilir. Daha önce de vurgulamıştık. Bu hile siyasetine ve hileli muhalefet biçimine, hukuk içinde bir alan açılması zaten söz konusu olamazdı ve olmadı. YSK kararı bunu kanıtlamıştır." ifadelerine yer vermişti.

  • Mehmet Uçum

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