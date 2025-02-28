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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na iki atama

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atamalar yapıldı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 07:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na iki atama
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Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞI'NA ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

- MÜFTÜ ATAMALARI

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

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