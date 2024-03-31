Cumhurbaşkanı Erdoğan, 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanan ve genel Seçim sonuçlarını İstanbul Kısıklı'daki konutundan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.

