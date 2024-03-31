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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek

AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da vatandaşlara hitap edecek.

İHA31 Mart 2024 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edecek
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31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanan ve genel Seçim sonuçlarını İstanbul Kısıklı'daki konutundan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.

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