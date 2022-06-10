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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2022 Cuma 11:38 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma kadar kritik öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük

Türkiye son 20 yıldır sağlık alanına yaptığı yatırımlar sayesinde salgın krizini en az zararla atlatmayı başarmıştır

Kendi vatandaşlarımızın sağlığını korumamızın ötesinde bölgemizin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmak gibi bir hedefimiz var

Önümüzdeki dönemde küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz

Eskiden vatandaşlarımız tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi yurt dışından binlerce insan tedavi olmak için ülkemize geliyor

AYRINTILAR GELİYOR...

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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