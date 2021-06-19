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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100'e yakın amiralin hesabı soruluyor

AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız' dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."

"Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı."

"Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor"

"İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."

"(HDP İzmir il binasına yapılan saldırı) Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz."

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