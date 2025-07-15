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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu görüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 14:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu görüldü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.

"ŞEHİTLERİMİZ GAZİLERİMİZ, TERÖRİSTLERE GEÇİT VERMEZKEN KİMİLERİ DE BUNA OYUN DİYORDU"

Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir.

O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.

Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü.

Akı da karası da geçitte belli oldu. Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.

  • Cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • 15 temmuz

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