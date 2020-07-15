Başkan Erdoğan: 15 Temmuz arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:07

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki şehitler anıtına çelenk bırakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Meclis'te düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:



* Dünyada gazi unvanını hak eden başka bir meclis bilmiyorum.

* Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyenlere hayatı zehir edeceklerdi. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerdi.

* Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur... İstanbul'un fethinde, ve Çanakkale'de ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur.

* 15 Temmuz arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye çalışıyorsa, bilin ki amacı derin tarihi anlamı gölgelemektir.

* 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızlı tasfiyesi ile Türkiye yepyeni ufuklara kavuşmuştur.

* 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır

* Yeni dünya düzeninde muhakkak yerimizi almalıyız

* Yalan, istismar ve gerilim siyasetini kapımıza asla yaklaştırmadık, yaklaştırmayacağız

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: BU ANIT ZULÜM ATEŞİNİ KANLARIYLA SÖNDÜREN KAHRAMANLARIN HATIRASINA DİKİLMİŞTİR



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında TBMM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır." diyen TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir." şeklinde konuştu.