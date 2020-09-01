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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor

01 Eylül 2020 Salı 11:55 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 11:55
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