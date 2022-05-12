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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarına başladık

'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarına başladık' dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Hiç kimse etnik kimliği, mezhebi ve dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz"

"Engelli kardeşlerimizin spor başta olmak üzere her alanda bizleri gururlandıracak başarılar imza atacağına inanıyorum"

"Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır"

"Spor Aşkı Engel Tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarına özellikle kullanımına sunmak üzere üretilmiş 27.259 adet spor malzemesi yola çıkıyor"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Özel Eğitim Okulları
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