Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 Türkiye için reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız; kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.

* Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci, hüznü ortak; aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

* Hamdolsun AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

* İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık; CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.

* AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

* Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima da açık olacaktır.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

* Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde, biz "Aşkla çalışan yorulmaz" düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik.

* CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekâsını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacağız, biz işimize bakacağız.

"ONCA SINMAYA RAĞMEN MİLLETİMİZİN BAŞINA YERE EĞDİRMEDİK"

* Krizin, çatışmanın, savaşın, gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktık.

* Türkiye'nin çıkarlarına halel getirmedik. İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınmaya rağmen, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başına yere eğdirmedik.

* Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Meclisimizle birlikte reformlarımızı milletimizle buluşturacağız.

"ACIMASIZ BİR BÖLÜŞÜM KAVGASININ TAM ORTASINDAYIZ"

*Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek ve baskı altına almak için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybetti.

* Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

* Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir; bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

*Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır.

* Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur.

* Seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız.

* Doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız.

* Maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropikal adalarda keyif çatanların bir daha musallat olmaması için yapacağız."

* Fotoğraflar üzerinden güya bize mesaj gönderiyorlar. Onları sandığa gömeceğiz.

* Yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden, kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız.

* Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

* Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiyesi'nde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık; yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik.

* Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hâkim ve savcı yardımcısı atadık.

* Mesleğe kabulü yapılan 2.432 hâkim ve savcı adayı kura çekilerek görevlerine başladı. 2.589'u adliye hizmetlerinde ve 3.655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6.244 personelin atamasını yaptık.

* Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766'dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12'ye çıkardık.

* Eğitimde ise 2025 yılı içinde 9.324 derslik inşa ettik. Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni ülkemize kazandırdık.

* Engelli kardeşlerimiz de dâhil olmak üzere toplam 16.381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk.

* Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Millî Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik.

* 228 milyon kitabı ücretsiz şekilde öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrencimize burs veriyoruz.

* 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı.

* Sağlıkta ise 2025 yılının ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı; 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik.

* Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9.718'i uzman hekim olmak üzere toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik.

* 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk, aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6 bin 308'e çıkardık, 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3bin 574'e yükselttik.

*Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

* Çevre ve şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

* Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik.

* "Ev sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız 100 Yılın Konut Projesi'ni başlattık.

* Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık.

* Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito Yönetim Sistemi'ni yedi bölgeye yaydık.

* Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk.

* Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli Otoyolu'nu hizmete açtık; Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik.

* Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve millî 5G'nin ihalesini yaptık.

* Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında ise 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık.

* Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik, depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

* Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik; yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu.

* Yerli ve millî iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk.

* Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık.

* Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık; 5 Mart'ta Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık.

* Gençlik ve sporda ise ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık.

* Öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite Öğrenci Toplulukları Programı'yla 4 bin 444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik; bu destekten 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti.

* 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Millî sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2.655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandı. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik.

* Aile ve sosyal politikalarda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik.

* Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya çıkardık, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira destek sağladık.

* Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık, evde bakım yardımıyla 517bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz; bin 317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik.

* Savunma sanayine; stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Millî jet eğitim uçağımız HÜRJET için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN'ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu.

TÜRKSAT 6A HİZMETE GİRDİ

* Çelik Kubbe Projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Millî Muharip Uçağımız Kaan için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi.

TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

* MİLGEM-8 gemimiz TCG İçel'i ve TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızırreis hizmete girdi, yeni tip çıkarma gemisi Ç-159 teslim edildi, ULAK silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı.

DÜNYADA İLK GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE OLDU

* İnsansız savaş uçağımız Kızılelma, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesiyle hedef uçağı başarıyla vurdu; bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu.

* Sanayi ve teknolojide son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7.249 yatırım için teşvik belgesi düzenledik; yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk.

* Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik; Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık; TÜBİTAK tarafından ise 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verildi.

* Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu; Togg'un sedan modeli T10F'in üretimi başladı.

* Emniyet birimlerimiz fedakârca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütünü çökertti. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik.

* AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplam 674 tır insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı.

* 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz ana vatanlarına döndü.

* Ticarette 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık; mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik, 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini taktı.