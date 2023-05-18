Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



- Biz sadece ve sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar(muhalefet) gibi emri Kandil'den almıyoruz.

- İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum.

- Onların (muhalefet) ne yaptığı, hangi kirli pazarlıkların, kavgaların içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz, işimize bakıyoruz.

- Gabar petrolünü çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek. Akaryakıta özel sübvansiyonlarla halkımızı rahatlatacağız.

- Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız.

- Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.

- Bölücü terör örgütü ve ona sırtını dayayan parti, ikinci tur için CHP genel başkanına desteğini hemen açıkladı. Gerçi koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık ama olsun. En azından bölücü örgütün desteğini aldılar.

- İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.