Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde partisince düzenlenen mitingde sözlerine, "Malazgirt'ten hemen sonra vatan toprağı olan birliğimizin, dirliğimizin, sevdamızın, istiklalimizin ve istikbalimizin sönmeyen ocağı Mersin'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadeleriyle başladı.

"Seni seven her insana kucaksın, tam bin yıldır hiç sönmeyen ocaksın, dört mevsim solmayan taze çiçeksin, şirindir, tatlıdır dillerin Mersin" dizelerini okuyan Erdoğan, vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından vatandaşın huzur ve güven içinde yaşadığını söyledi.

Mersin'in Türkiye ve dünyaya da kardeşlik dersi verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Toros Dağları'ndaki Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşattığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez.' Bereketli topraklarıyla ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla ticaretimizin kalbi limanıyla en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla destek veren Mersinlilere teşekkür etti.

Miting alanındaki katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Maşallah, Mersin bir başkasın bugün. Mersin gümbür gümbür 31 Mart'a gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında açılan, "Hayalimsin. Kara Togg'a, hava KAAN'a, dünya da Reis'e hayran", "Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı", "Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım, Reis'im", "Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi", "Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer" pankartlarını okudu.

- "MERSİN'E HİÇBİR YATIRIM YAPMAYANLARI SİZ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"

Erdoğan, 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık, tarihiyle ayrı coğrafyası ile ayrı insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP Belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse, artık bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok.

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor."

Erdoğan, ana muhalefetin Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için iradenin yanı sıra niyet sahibi bile olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine emin olun, hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Alandakilerden geçtiğimiz seçimlerde çeşitli vaatlerle iş başına gelenleri hatırlamalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi?

Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı'mızın AK Parti'li ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım."

- "MİLLİ İRADE BAYRAMINI GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, pazartesi günü ramazanın ilk orucunun tutulacağını hatırlatarak Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını göreceklerine inandığını söyledi.

Mersin'in ülkenin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geldiğine işaret eden Erdoğan, bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesinin, oradaki potansiyelin yüksekliğinin işareti olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi kendilerinin bildiğini belirterek bunun için de hükümet olarak ulaşım, enerji, sağlık ve diğer tüm alanlarda en çok yatırım getirdikleri şehirlerin başında Mersin'in geldiğini bildirdi.

21 yılda Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde 5 bin 975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin 984 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 3 bin 85 yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz."

- "BÖLÜNMÜŞ YOL MESAFESİNİ 573 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Mersin'de 7 millet bahçesi projesinden 3'ünü tamamladıklarını, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan, ulaştırmada 278 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolunun önemli bir kısmını tünelleri, viyadükleri, köprüleri bağlantı yollarıyla tamamladıklarını, yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacaklarını ifade etti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bölümünü bitirdiklerini dile getirdi.

Halen inşası süren çok sayıda yol projesi olduğunu da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çeşmeli, Mersin, Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolu'ndaki üst yapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice Lojistik Merkezi'ni Mersin'imize kazandırdık. Adana-Mersin demir yolunun üçüncü ve dördüncü hat altyapı işlerini tamamladık. Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin, Tarsus, Organize Sanayi Bölgesi, Yenitaşkent kısmındaki iltisak hattının yapımına başlıyoruz. Mersin'e 2 yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık Yat Limanı'nın yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zırai araziyi sulamaya açtık. Değirmençay Barajı ile Ala Köprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz."

Mersinli çiftçilere iktidarları döneminde 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve teknolojide 5 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

Erdoğan, hükümete geldikleri 2002'de kentte 263 bin olan aktif sigortalı sayısının bugün 553 bine çıktığını aktarırken, istihdamı desteklemek için Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e doğal gaz arzını sağladık." diye konuştu.

Erdoğan, partililere Mersin'e yapılan hizmetlerin videosunu da izletti.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, 31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde yatırımların çok daha fazlasını yapacaklarını kaydederek, "Peki nasıl yapacağız? Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı, öyle mi ve Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz bizim çok çok güçlü. Yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman, biz ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Mersin'imizi abat ederiz, hiç kimse buna 'dur' diyemez." değerlendirmesini yaptı.

- "31 MART AKŞAMI BUNLARA GÜZEL BİR DERS VERELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar gibi devletlerin de serencamında dönüm noktaları olduğunu, Türkiye'nin, iktidarlıkları dönemlerinde Cumhuriyet tarihinin en kritik sınamalarından geçtiğini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu dönüm noktalarını başarıyla geride bırakarak, sürekli daha büyük hedeflere yöneldik. Savunma sanayinde yüzde 20'lerden aldık, yüzde 80'lere çıkardık. Nereden, nereye? Bunlar niye yapamadı bunu? Yıllar yılı bu ülkede iktidar oldular, niye yapamadılar? Götürdüler, İstanbul'da götürdüler, Ankara'da götürdüler, Mersin'de götürdüler. Götürdüler de götürdüler. İşte ben diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Ben size inanıyorum, siz bize inanıyor musunuz? Durmak yok. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarımızı burada sizlere takdim edeceğim ama onları yalnız bırakmayacaksınız. Ana kademe, kadın kolları hep beraber sahip çıkacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu Dağların Yükseğine Erseler" türküsünün "Şu dağların yükseğine erseler/Lale, sümbül, mor menevşe derseler/Bir güzeli, bir çirkine verseler/ Güzel ağlar çirkin güler bir zaman." dizelerini okudu.

Erdoğan, "Türkiye tökezlerse, milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok çok farklı bir yere gelecek." dedi.

-MİTİNGDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve diğer ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, vatandaşların yaklaşan ramazan ayını da tebrik etti.

Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve bölge milletvekilleri katıldı.