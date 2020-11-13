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Politika

Başkan Erdoğan: TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen '41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuştu. TSK'nın her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kim bayrağımıza ve ezanımıza göz dikerse bilsin ki komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor' dedi.

13 Kasım 2020 Cuma 12:00 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşımaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden; dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

Sizler, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu; milletimiz ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.

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