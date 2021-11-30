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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar'a gidecek.

30 Kasım 2021 Salı 16:46 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:46
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