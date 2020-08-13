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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etmiştir." denildi.

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