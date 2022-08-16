İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9628
  • EURO
    18,2891
  • ALTIN
    1026.46
  • BIST100
    2904.93
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 17:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Abdullah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abdullah Şah, başbaşa görüşecek ve sonrasında resmi akşam yemeği törenine katılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  • Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.