Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başları;

* 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesinin toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz.

* NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız

* Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar.

* (İsrail'in) Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir.

* Ukrayna'daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüm diplomasi ile mümkün. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin sonuç vermeyeceği görüşümüzü koruyoruz.

* (Filistin) Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.