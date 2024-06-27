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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar' dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına satır başları;

* 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesinin toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz.

* NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız

* Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar.

* (İsrail'in) Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir.

* Ukrayna'daki yıkımın son bulması ve taraflar için adil çözüm diplomasi ile mümkün. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin sonuç vermeyeceği görüşümüzü koruyoruz.

* (Filistin) Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ortak basın toplantısı
  • Estonya Cumhurbaşkanı Karis

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