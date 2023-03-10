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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... AK Parti'de milletvekili adaylığı için örnek karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.' dedi.

10 Mart 2023 Cuma 14:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... AK Parti'de milletvekili adaylığı için örnek karar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin Resmi Gazete kararını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, AK Parti'nin aday belirleme sürecine ilişkin şöyle konuştu: AK Parti'den milletvekili adayı olacaklarla ilgili bir karar aldım. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere örnek olacağına da inanıyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • ak parti
  • milletvekili adaylığı

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