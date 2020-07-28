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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılışlarını gerçekleştiriyor.

28 Temmuz 2020 Salı 16:41 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:41
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