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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet reyting avcılığına kurban edilmemeli

1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adaletin reyting, etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız. Başta medyamız olmak üzere, tüm sorumluluk sahipleri azami hassasiyet göstermeli. Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz' dedi.

16 Eylül 2024 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet reyting avcılığına kurban edilmemeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bugün ülkemizde hukuk öğrenimi görmüş önemli sayıda insan, hukuk eğitimi veren fakültelerimiz var. Son 22 yılda avukat, noter, hukuk eğitimi görmüş personel sayılarında artış sağladık. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim, savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı"

"Türk hukukunun baş ucu kitaplarından Mecelle'de hakimin tanımı çok veciz bir şekilde şöyle yapılmaktadır. Hakim: Fehim, müstakim, emin ve metindir"

"Toplumdan yükselen taleplere, beklentilere, serzenişlere göre yeni adımlar atacak, kendimize yeni hedefler belirleyerek yola devam edeceğiz"

"1960'dan beri bu ülkede yargı, üzülerek söylüyorum siyasete istikamet çizmenin yani vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizle özellikle adalet katledildi"

"28 Şubat döneminde işlenen hukuk cinayetleri, yıllar boyunca milletin vicdanını kanatmaya devam etti. Önce 17-25 Aralık emniyet yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde FETÖ'cü militanların pervasızlıklarını çok iyi hatırlıyoruz"

"İlamların üzerinde, mahkemelerimizin Türk milleti adına karar verdiği yazıyorsa, davalarda toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi gayet tabiidir"

"Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, sosyal barış ve huzurun inşasına da katkı sunamazlar"

"Suç işleyenin, milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenlerin yeri, sokaklar değil, son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir"

"Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladı"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • hakim
  • savcı

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