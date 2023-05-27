Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adnan Menderes bu milletin adamıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı'daki Anıt Mezarı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Bundan 63 yıl önce, bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili hayata geçtikten sonraki, ilk askeri darbesine maruz kaldı.

Biz, Yassı Ada'yı şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.



Ülkemizle ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadı.