Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
İkili ilişkiler ve tahıl krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Senegalli mevkidaşıma FETÖ ile mücadelede sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim
Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor
Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz
Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruzSavunma sanayii ve terörle mücadeleyi görüştük
Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken, bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibariyle 38'e yükselmiş durumda
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in konuşmalarından satır başları;
Birlikte 10 yılı aşkın bir süredir dinamik ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz
Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor
Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz
G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkürler