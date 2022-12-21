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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz' ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İkili ilişkiler ve tahıl krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Senegalli mevkidaşıma FETÖ ile mücadelede sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim

Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor

Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz

Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Savunma sanayii ve terörle mücadeleyi görüştük

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken, bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibariyle 38'e yükselmiş durumda

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in konuşmalarından satır başları;

Birlikte 10 yılı aşkın bir süredir dinamik ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz

Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor

Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz

G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkürler

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