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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi kurarken ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik' dedi.

2 Şubat 2025 Pazar 14:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.

Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • İstanbul Kadın Kolları

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