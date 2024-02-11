AK Partili Baltacı'ya veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailesine sabırlar diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda musallada bulunan Hakk'a uğurladığımız kardeşimiz, dava arkadaşımız. Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Fatma Sevim yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile ebediyete uğurlanacak. 40 yaşında genç bir evladımız, kızımız. Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük.

Ben bütün yol arkadaşlarına bütün dava arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ben inanıyorum ki, Fatma Sevim kızımız inşallah bu yolda o ebedi aleme Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum.