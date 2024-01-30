Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak

Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak. AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatacak.

"Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak.

8 başlıktan oluşan 200 sayfalık beyannamede partinin yerel yönetim vizyonu anlatılacak, dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanacak.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeler ve belediyelerin atacağı adımlar anlatılacak. Çalışan annelere yönelik mahalle kreşlerinin detayları paylaşılacak.