İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3603
  • EURO
    32,8904
  • ALTIN
    1983.84
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak

31 Mart seçimleri için geri sayıma geçilirken gözler AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. Beyanname bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak. Beyannamenin ana teması gerçek belediyecilik olacak.

30 Ocak 2024 Salı 08:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayacak
ABONE OL

Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak. AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatacak.

"Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak.

8 başlıktan oluşan 200 sayfalık beyannamede partinin yerel yönetim vizyonu anlatılacak, dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanacak.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeler ve belediyelerin atacağı adımlar anlatılacak. Çalışan annelere yönelik mahalle kreşlerinin detayları paylaşılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.