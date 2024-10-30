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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiği bildirildi.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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