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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İHA14 Aralık 2022 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan daha sonra Aliyev ile bir araya geldi.

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