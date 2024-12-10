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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA10 Aralık 2024 Salı 15:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Suriye'yi görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

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