Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:07 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti.

Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.