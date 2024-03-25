Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet partisi mi, 'kartel' mi, belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çorum'da sizin şu güzelliğinizi satın almaya dünyanın gücü yetmez. Şu an alanda 40 bin katılım var. Bugün yine Çorum bir başka muhteşem.

Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Kurulduğu günden beri hareketi Çorum bağrına bastı. Tüm seçimlerde sizin desteğinizi hep yanımızda gördük.

14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

Biz Çorum'dan razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Siz bize nasıl sahip çıktıysanız biz de teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet getirerek yerine getireceğiz.

Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en güzel şehirlerden birisi haline getirdik. Çorum tüm Türkiye'de kendinden söz ettiriyor.

Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin yanı sıra belediyemizin de önemli bir payı var.

Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalışıp didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.

AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz.

Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

31 Mart'ta özellikle Çorum'un yeniden destan yazacağından eminim. Öyle bir ses verin ki yankısı Ankara'ya ulaşsın.

Milli iradenin ve demokrasinin kalesi Çorum budur. Sadece Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerdeki tanıdıklarımızı aramaya var mıyız? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa onlara da mutlaka ulaşacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz.

Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla vatanımızı bölge planlarını yırtıp attık. Terörü kaynağından yok etme stratejisini uyguladık ve inlerini başlarına geçirdik. Ve şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık SİHA'larla 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Bölücü terör belasından kurtulana kadar bu mücadele devam edecek.

Bizim şu son 10 yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olmaktan kurtulamazdır. ABD ve Avrupa dahil böyle bir mücadeleyi veremezlerdi. Biz tüm sıkıntıları aşarak hedeflerimize emin adımlarımızla yürüdük. Biz hem şeytan taşladık hem de tavafımızı milletçe yaptık.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Memurun, işçinin ve emeklinin aylıklarında yüzde 50'ye varan artışa gittik. Emeklimizin sıkıntılarınını hafifletmek amacıyla bayram ikramiyelerini artırdık, banka promosyonlarını devreye aldık. Kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. İkramiyeler gelecek hafta hesaplara yatıyor.

53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonunda 200 bin konut hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

En büyük baş ağrımız olan enflasyon konusunda da adım atıyoruz. Fırsatçılarla ilgili bakanlıklarımız adımlarını atıyor. Yılın ikinci yarısında enflasyondaki büyük düşüşü hep birlikte göreceğiz. Bundan 85 milyonun tamamı faydalanacak. Kelebek ömürlü geçici rahatlama değil kalıcı istiyoruz. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz indirdiysek yine aynısını biz yapacağız.

CHP İL BİNASINDAKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Bunların becerebildiği tek iş kara paradan kule inşa etmek. Dolar, euro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar.

Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil.

Biz her zaman söz namustur düsturuyla hareket ettik. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. İnsanın aynası işidir lafına bakılmaz. Bizim de eserlerimiz ve yatırımlarımız yaptıklarımızdır.

HIZLI TREN PROJESİ

Hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı treninin devreye girmesiyle Çorum hem Karadeniz'e hem de İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşabilecek. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplamda 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe sağladık.