Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kuruluşundan bugüne TOBB çatısı altında emek vermiş ancak aramızda olmayan ebediyete intihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. TOBB'da delege olarak 10-20-30 yıl ve üzerinde süresini tamamlayan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"60 YILLIK HAYALİ SİZLERLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Sırt sırta vererek beraberce yaşadık. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon Dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3600 dolardan alıp 10650 dolara beraber yükselttik. İstihdamı 32 milyona beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara turist sayısını 51,5 milyonun üstüne beraber çıkardık. 60 yıllık hayal olan TOGG projesini sizlerin de sahiplenmesiyle birlikte gerçeğe dönüştürdük.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşması noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklere inanıyorum. Sizlere güveniyorum.

"ERDOĞAN'DAN 28 MAYIS TEŞEKKÜRÜ"

Tarihimizin en önemli Seçim süreçlerinden birini hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis boyutu neticelenmişti. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı aşaması sonuçlandı. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır olgunlukla gerçekleştirdik. Rekor katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Adeta yüzde 90'lara dayanan bir katılım. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimi hepimizi gururlandıran yüksek katlımdan dolayı ayrıca tebrik ediyorum. 28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya Türk cumhuriyetlerine kadar her yerde bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"SEÇİMİN KAZANANI TÜRK DEMOKRASİSİDİR"

Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlam ve sonuçları itibarıyla ülke olarak kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sadığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Türkiye denilince gözleri parlayan gözlerinden damlalar akan ülkemiz için dua eden bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır.

"ESKİ TÜRKİYE İTTİFAKI KIRMIZI KAT YEMİŞTİR"

Türkiye Yüzyılı teklifimiz seçimlerde milletimiz tarafından büyük teveccühle kabul görmüştür. Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir. Hesap uzmanıyım diye övünenler dimyata pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129'a vekil sayıları düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40'ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP'li arkadaşlar düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir.

"ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"

Eski sisteme dönüş önerileri bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır. 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı, yanlış bir araya gelişler ne demokrasiye sığar ne bu milletin ruh köküne yakışır. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru okuması gerektiğine inanıyorum. Milletin kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan vazgeçilmelidir. Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını rafa kaldırmalı, sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız. Mevlana'nın dediği gibi; "Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donamdan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım." Yeni şeyler söylemek lazım. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır.

"MUHALEFETİN BU ÇIĞLIĞA KULAK VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sandıkta tecelli eden iradeyle kavga edilmeyeceği gerçeğini ülkemizde tüm muhalefet partilerinin anladığını ümit ediyorum. Türkiye'nin önemli bir noksanı da demokrasideki o muhalefeti göremeyişidir. Muhalefet noksanlığı var. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra muhalefetin sandıktan yükselen bu çağrıya kulak vereceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde devlet organları arasındaki işbirliğini güçlendirerek ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte gündemimizdeki esas konulara yoğunlaşabileceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin yaralarının sarılması en öncelikli meselemizdir. Her bir şehrimize farklı tarihlerde 3-4 kez giderek afetzedelerin yanında olduğumuzu gösterdik. 180 bine yakın afet konutumuzun inşa süreci de başladı. Deprem bölgesinde 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. İzmir'de bunu depremden hemen sonra gerçekleştirdik.

"DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR"

Depremzedelerimiz geride bıraktığımız haftalarda kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Oy tercihlerinden dolayı insanlığın en aşağılık hakaretlerine hedef oldular. Depremzede kardeşlerimize yönelik linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız. Afetzedelerin gönül yaralarının daha fazla kanatılmasına izin vermeyeceğiz. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere en çok yıkıma uğrayan illerimizde ticari hayat da olumsuz etkilendi. 13 bine yakın işyerimizle buralardaki ticareti hep beraber canlandıracağız.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz.

"DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE ARAMIZDAKİ PRÜZLERİ GİDERDİK"

Diplomatik münasebetimizle bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğimizi güçlendireceğiz. Dün 110'a yakın telefon, mesajlarıyla ülke lideriyle görüşme yaptık. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari her alanda birliğimizi bundan sonra çok daha güçlü şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz. Son yıllarda pek çok önemli adım attık. Dost ve kardeş ülkelerle aramızdaki pürüzleri giderdik. Putin ile son görüşmede tahıl koridorundan gönderilecek tahılların fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi mutabakatını teyit ettik. Tahıl anlaşması ve bunun yanında esir takasıyla diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Türkiye'yi sonu felaketle bitecek çatışmadan koruduk. Pergelin bir ucunu ülkemize sabitleyip diğeriyle 360 derece manevra yaparak ülkelerle ilişkileri güçlendirdik.

"VİZE SORUNUNU EN KISA SÜREDE YOLUNA KOYACAĞIZ"

İş dünyamızın beklentilerinin farkındayız. Sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. TOBB genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye çaba gösterdik. Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktür bize en önemli fırsatları sunuyor. Enerjimizi tüketecek iç tartışma ve sahte gündemlerle heba edemeyiz.

Caddelerdeki o tablo asla unutulacak tablo değildir. Milletimizin böyle bir tabloyu ortaya koyması burada duadan başka bize düşen bir şey yok. Ya Rab beni bu milletin evladı olarak yarattığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Yükümüz ağır, bunun farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan, iftira kalmadı. Bugüne kadar yapmadıkları, yapamadıkları ne yalan varsa söylediler. Öyle yalanlar ortaya kondu ki, hakikaten tabi ki insan oğlu bu tür şeyler karşısında yapar mı gerçekleştirir mi sorusunu kendine soruyor. Karşındakinde küfe yok, rahat atıyor. Önemli olan ne seçimi atlatalım hele. Bugüne kadar yaptıklarınız ortada. 10 tane büyükşehir belediye başkanları var, İstanbul, Ankara, İzmir'de ne yaptı? Yaptıklarını söylemiyorlar. İzmir'i devamlı takip ediyorum.

Şimdi inşallah 29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı? Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. İnşallah bundan sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunlara aldırmayacak 21 yıldır olduğu gibi işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya devam edeceğiz.