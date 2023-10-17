Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler'in vefatının 5. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum."
Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/kN9uEgVJsU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023