İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9216
  • EURO
    29,601
  • ALTIN
    1727.05
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatının 5. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ara Güler'i anan Erdoğan, 'Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.' ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2023 Salı 19:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ara Güler'i andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler'in vefatının 5. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.