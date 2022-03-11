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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

AA11 Mart 2022 Cuma 16:25 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Arnavutluk Cumhurbaşkanı Edi Rama
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