Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.