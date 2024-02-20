Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk ile ticaret hacmi hedefimiz 2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bugün icra ettiğimiz konseyimizin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri seviyeye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

* İmzalanan anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. (Arnavutluk ile) Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.

* Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz.

* İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam eden mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve müreffeh geleceklerinin teminat altına alınması noktasında, uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır.

* Başbakan Rama ile Ocak 2021'de burada düzenlediğimiz basın toplantısında Arnavutluk'ta üç ay içerisinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk ve üç ay gibi rekor bir sürede hastanemizi inşa ettik.

Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir.

EDİ RAMA'NIN AÇIKLAMALARI



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Edi Rama'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Arnavutluk sonuçları çok ağır bir depremle sarsıldığında siz, bizimle iletişime geçen ilk kişiydiniz ve bana, 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız kalmayacaktır' dediniz.

* Arnavutluk, Batı Balkanların halklarıyla birlikte Korona virüs tarafından sarsıldığında sudan çıkmış balık gibi hissettiler. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu

* Savunma ve güvenlik alanında birçok işbirliğimiz oldu ve daha da geliştireceğiz. Türkiye'den ülkemize gelen turist sayısı yüzde 30 arttı.

* Arnavutluk'ta yaklaşık 3,7 milyar euroluk Türkiye'nin yatırımı söz konusudur. Bizim potansiyelimiz çok yüksektir.

* Türkiye vazgeçilmez bir aktördür. Yarının güvenliğini sağlamak için, İsrail konusunda da aynı bakış açısına sahibiz.