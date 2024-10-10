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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde, çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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