İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0091
  • EURO
    41,3385
  • ALTIN
    3707.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılı dolayısıyla halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anma mesajı paylaştı.

AA21 Mart 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönül yolunu çok iyi bilen, özünden geçen büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.