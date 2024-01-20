İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız dilimizi öğretmektir
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız dilimizi öğretmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, “Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir” ifadelerini kullandı.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız dilimizi öğretmektir
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Dar-ı bekaya uğradığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin Uluslararası Demokratlar Birliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı bir dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır. Bunun yolu ise diğer Türk sivil toplum kuruluşları ile birlikte kanun ve nizam çerçevesinde yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmektir. Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi sosyal ekonomik kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliğinin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğine şüphe duymuyorum. İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi
  • video mesaj

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.