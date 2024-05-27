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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlar bile geçse darbecileri affetmeyeceğiz

'Türkiye Yüzyılı Anayasası: Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz' dedi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"27 Mayıs 1960 darbesinin ardından bir yargı tiyatrosuyla idama mahkum edilen ve darağacına gönderilen Adnan Menderes'i burada tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum"

"Eski adıyla Yassıada'yı milletimizin adlandırmasıyla 'Yaslıada'yı demokrasimizin utanç adasına dönüştürenleri nefretle anıyoruz. Üzerinden asırlar geçse de darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Sokakları karıştırarak darbeye zemin hazırlayanları, üniversite öğrencilerini kışkırtanları unutmayacağız ve affetmeyeceğiz."

"Hukuk cinayetlerini ülkemize ve milletimize yaşatanları asla ve asla bağışlamayacağız. Millet ve milli irade uğrunda bedel ödeyenleri nasıl minnetle yad ediyorsak, demokrasi cellatlarını da utanç kaynağı olarak hatırlayacağız"

"Darbeye uygun ortam hazırlamak için üç yıl boyunca uğraştılar. Bu süreçte muhalefete bağlı gazeteler Menderes'i ve DP'yi hedef aldı. Son olarak, tahkikat komisyonu bahane edilerek, "İhtilal meşru bir haktır" denilerek darbeye davetiye çıkartıldı"

"Nasıl darbeye bir günde karar verilmemişse Yassı Ada Mahkemeleri'nde yaşanan hiçbir sahne tesadüf değildir. Siyaset kurumuna haddinizi denilmiştir. Millete ayağınızı denk alın mesajı verilmiştir"

"İmtiyazlarını korumak uğrunda ellerinin altında ne kadar vesayet aparatı varsa üzerimize saldılar. Biz sağlam durduk, asla geri adım atmadık. Tankla, uçakla milli iradenin teslim alınamayacağını çok net biçimde gösterdik"

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