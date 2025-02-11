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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun ikinci durağında top atışlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turundaki ikinci durağı olan Endonezya'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreninde çok sayıda top atışı gerçekleştirildi. Konaklayacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelin önünde Endonezyalılar tarafından coşkuyla karşılandı.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun ikinci durağında top atışlarıyla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da top atışlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılama töreninde çok sayıda top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.

TOP ATIŞLARIYLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını tamamlamasının ardından geldiği Endonezya'da top atışlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle birlikte top atışları da gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ENDONEZYA'DA SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jakarta'da kalacağı otelin önünde Endonezyalılar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelin önünde Endonezyalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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