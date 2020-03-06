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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA06 Mart 2020 Cuma 21:45 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 21:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

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