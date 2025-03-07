Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin düzenlediği "Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;* Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmalı.
* (Rusya-Ukrayna) Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz.
* Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.
* Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.
* Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.
* Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz.