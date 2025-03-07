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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı

AB'nin düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 13:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin düzenlediği "Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmalı.

* (Rusya-Ukrayna) Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz.

* Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.

* Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.

* Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.

* Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz.

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