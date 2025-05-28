Laçın'da 3 devlet, tek millet... Başkan Erdoğan: Karabağ Zaferi bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da 28 Mayıs Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan Bakü'den Nahçıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum.

Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Gözbebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki bağı güçlendirerek devam ettireceğiz.

İyi günde de kötü günde de yanınızda olacağız. Her alanda Azerbaycan ile güçlü iş birlikleri kuruyor. Azerbaycan'ın başarıları ile gurur duyuyoruz.

Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir.

Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz.

Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.