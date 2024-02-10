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Politika

Başkan Erdoğan: Beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır' dedi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 19:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

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