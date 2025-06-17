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Politika

Batı Şeria ve Doğu Kudüs de işgal tehdidi ile karşı karşıya... Başkan Erdoğan'dan Al Nahyan'a Gazze uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 12:42 - Güncelleme:
Batı Şeria ve Doğu Kudüs de işgal tehdidi ile karşı karşıya... Başkan Erdoğan'dan Al Nahyan'a Gazze uyarısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

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