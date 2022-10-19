Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Altay'ı tebrik etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Dünyanın 240 bin şehrini ve buralarda yaşayan 5 milyar kişiyi temsil eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığı'na Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelen bu temsil görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan daha sonra Başkan Altay'ı kürsüye davet ederek bizzat tebrik etti.

"BU BAŞARI ULUSLARARASI ARENADA SİZİN GÖSTERDİĞİNİZ LİDERLİĞİN BİR SONUCUDUR"

Burada konuşan Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu başarı uluslararası arenada sizin gösterdiğiniz liderliğin bir sonucudur. UCLG Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı dünyada 240 binden fazla üyesi olan ve Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimleri temsil eden bir kuruluş. Görev aldığımız süre boyunca artık dünyada bir marka olan AK Parti belediyeciliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Tüm insanlığa hizmet etmek için yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Süreçteki desteğinden dolayı zat-ı alinize ve tüm AK parti ailesine şükranlarımı sunuyorum." dedi.