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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Kritik toplantının en önemli gündem maddelerini ise asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturuyor.

23 Aralık 2024 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor: Kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı

Kritik toplantının en önemli gündem maddelerini ise asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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