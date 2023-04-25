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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz

2018 yılında hayata geçirilen 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını Türkiye'ye geri kazandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke.' dedi.

AA25 Nisan 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tersine beyin göçüyle ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, ilköğrenimini Muş'ta tamamlayan ve yıllar sonra İngiltere'de ders vermeye başlayan bir bilim insanının, Erdoğan'ın yazdığı mektupla ülkeye geri dönüş hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.

Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadeleri kullanıldı.

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