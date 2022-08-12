Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir vazifenin daha yerine getirmenin huzuru içindeyiz

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz için Ayazma Camisi'ne geldi.



Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz 261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan caminin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılmasına emek veren herkesi rahmetle yad ediyorum.

Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Her camimizi ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık.

Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.